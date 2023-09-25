Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.09.2023 13:08

İzmir'de adliye önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliyenin karşısındaki bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de adliye önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde adliye karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.

Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.

Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Küba'nın Washington Büyükelçiliğine molotofkokteyli atıldı
14:05
Eczanenin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
13:59
Filipinler ile Çin arasında 'yüzen bariyer' krizi
13:57
İngiltere'de polislerden protesto: Silah ruhsatları iade edildi
13:44
Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması için kampanya başlattı
13:46
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Karadenizli kadın arıcı 38 yıldır bal üretiyor
Karadenizli kadın arıcı 38 yıldır bal üretiyor
FOTO FOKUS
TRT Haber Terter-Ağdere hattında
TRT Haber Terter-Ağdere hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ