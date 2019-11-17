Türkiye
İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı17 Kasım 2019 Pazar 19:24 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 19:27
İzmir'in Menderes ilçesinde 72 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 55'i Afganistan, 9'u Suriye, 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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