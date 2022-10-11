Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 3 katlı binada yangın: 2 kat küle döndü
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde yangın çıktı, 2 kat tamamen yandı. Ekiplerin, alevlerin bitişikteki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği yangın söndürüldü.
Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
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