İzmir'de 3 ayrı noktada orman yangını: Otoyol ulaşıma kapandı

Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.