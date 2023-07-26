İzmir'de 2 ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu 9. saatte kontrol altına alındı.

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 ilk müdahale yer ekibi ile belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlanmıştı.

Yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi-Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kınık'ta yaklaşık 600 kişi tahliye edildi

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle karadan devam eden söndürme çalışmaları hızlanırken, havanın kararması nedeniyle hava araçları faaliyetlerine sabah saatlerine kadar ara verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

[Fotoğraf: AA]

Torbalı

Torbalı ilçesi Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı

Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.