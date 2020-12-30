Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 187 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir gemide 187 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir ticari gemiye operasyon düzenledi.
Operasyonda İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Çeşme İskelesi'ne getirilen sığınmacıların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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