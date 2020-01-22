Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nan Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Akşam saat 17.46'da Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çok geniş bir alanı etkileyen sarsıntı, Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi.

Bölgede bugün irili ufaklı 8 ayrı sarsıntı meydana geldi.

Ege bölgesinde meydana gelen deprem İstanbul, İzmer ve Bursa'dan da hissedildi.

Kaynak: TRT Haber