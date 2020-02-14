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İzmir ve Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Karaburun ilçesinde ise, ekiplerden yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gelen ihbar üzerine Sivrice Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta bulunan 44 düzensiz göçmen kıyaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Ekiplerden yardım istediler
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında ise lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 yabacı uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: düzensiz göçmen lastik bot Sahil güvenlikSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 08:16
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