Seferihisar Ekmeksiz Plajı’nda makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ettiği görülürken rüzgarın da etkisiyle yangının ilerlediği bildirildi.

Denize girmek için Ekmeksiz Plajı’na giden bazı vatandaşların arabalarının da yandığı görüldü.

Araçlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşların el ve ayaklarında yanıklar oluştuğu bildirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına 2 helikopter, 4 arazözle müdahale ediliyor.