İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: son dakika izmir FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 08:10
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