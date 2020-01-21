İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulup PKK/KCK terör örgütün talimatlarının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) isimli yapının faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düzenlendi.

Operasyonda, aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve HDP İzmir il yönetiminde görev alan şüphelilerin de bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan basın ve yayın organları, 1 av tüfeği ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA