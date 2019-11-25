Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı uyarısı yapıldı.

Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Antalya'da fırtına bekleniyor

Öte yandan Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de 25-26 Kasım tarihlerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Antalya Valiliği, olumsuzluk yaşamaması için bazı tedbirler aldıklarını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber, AA