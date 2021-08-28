Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir Foça'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz sevk edildi.
Foça'ya bağlı Ilıpınar Mahallesi At Çiftliği mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangına bir uçak, 5 helikopter, 20 arazöz desteğinde çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çevre ilçelerden ekipler de yangın söndürme çalışmaları için Foça'ya yönlendirildi.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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