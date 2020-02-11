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İzmir Foça'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot tespit etti.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardıdan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir foça düzensiz göçmenSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 02:05
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