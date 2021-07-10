Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te Karaburun'un 40,9 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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