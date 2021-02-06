Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem saat 19.09'da oldu. Depremin 7,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ
Enlem : 38.9455 N
Boylam : 26.0831 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/bzUjwYHx4P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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