Türkiye
İzinsiz ağaç kesen kişi gözaltına alındı24 Aralık 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:44
Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.
Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 bin metrekarelik ormanlık alandaki bin 511 ağacın kesildiği tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen M.Ş. gözaltına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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