Türkiye

İzinsiz ağaç kesen kişi gözaltına alındı

24 Aralık 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:44

Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.