İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör saldırısıyla ilgili aralarında Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Jarkas kardeşlerin babası Salih Jarkas'ın da bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça sorguları tamamlanan 5 şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

Soruşturma kapsamında terörist Ahlam El Beşir'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 24'e çıktı.