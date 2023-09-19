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Türkiye
DHA 19.09.2023 10:56

İstiklal Caddesi'nde 8 katlı iş merkezinde yangın

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Etrafta toplananlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

İstiklal Caddesi'nde 8 katlı iş merkezinde yangın
[Fotograf: DHA]

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Beyoğlu İş Merkezi'nin bodrum katında saat 9.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken İstiklal Caddesi bir süre Noltaljik Tramvay seferlerine durduruldu.

Yangının ardından seferler normale döndü.

İstiklal Caddesi'nde 8 katlı iş merkezinde yangın

"Yangın tüpleriyle müdahale etmey çalıştık"

İş yeri çalışanı ve yangına müdahale eden Ufuk Eroğlu "Duman çıktı biz aşağıya indik. Yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık. Suyu açtık. Dükkan kapalı olduğu için fazla müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Elektrikler kesildi. Daha sonra yangın çıktı. Biz bu kadar müdahale ettik. Bir dükkanda hasar meydana geldi" dedi. 

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