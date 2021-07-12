Günümüze ulaşsaydı tıpkı Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgelerinden biri olacaktı.

Ama geriye gravür ve minyatürlerdeki tasvirleri kaldı.

Tarihçi ve Yazar Mehmet Dilbaz, “Kulenin günümüzde Ahırkapı Feneri ile Çatladıkapı arasında bir noktada olduğu çeşitli dönemlerde çizilen Bizans ve Osmanlı kaynaklarındaki gravürlerde ve minyatürlerde geçiyor” diyor.

İsmi nasıl ortaya çıktı?

O kayıp kule adını Bizans komutanı Flavius Belisarius'tan almıştı.

Dilbaz, kulenin isminin nasıl ortaya çıktığını ise şu sözlerle anlattı:

"İmparator Jüstinyen ile bir dönem ters düşmesi sonucunda hapsedildiği yer ve bu hapsedildiği kuleye verilen isim. Yani Belisarius buraya hapsedildiği için buradaki kulenin adı Belisarius Kulesi olmuş"

16. yüzyılın ikinci yarısında Kitab-ı bahriye kaynak alınarak çizilmiş bir haritada görülen kule, "Kale-i Hamza adıyla da biliniyor.

Tarihçilere göre Bizans'ın meşhur Bukoleon Sarayı'nın bir savunma suruydu.

Kulenin ne zaman inşa edildiğine dair net bilgi yok. Kız Kulesi ile aynı dönemde yapıldığı tahminler arasında. Kız Kulesi ile benzer şekilde küçük bir adacığın üzerinde dörtgen şekilde yükseliyor.

Belisarius Kulesine ne oldu?

Peki, bir dönem baruthane, hapishane ve fener işlevi gördüğü de tahmin edilen kuleye ne oldu? Mehmet Dilbaz, kulenin 1766 depreminde ciddi hasar gördüğünü ve tamamen yıkıldığı bilgisi olduğunu söyledi.

Kulede yangınlar çıktığı, barut patlaması sonucu zarar gördüğü de söylentiler arasında.

En kuvvetli ihtimal ise depremle yıkılan kulenin, Laleli Camii'nin yapımı sırasında denize dökülen hafriyatın altında kalması.