İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle kentte kamu kurumlarında mesainin erken biteceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı.

Arnavutköy'de buzlanan yoldaki zincirleme kazaya 30 araç karıştı. Yassıören mevkiinde trafik felç oldu.

Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 24, 2022

Bazı uçaklar Çorlu'ya yönlendirildi

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'a kadar durduruldu.

THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda devam eden şiddetli kar yağışı sebebi ile havalimanının operasyonlara kapalı olduğunu belirtti.

Istanbul Havalimanında devam eden şiddetli kar yağışı sebebi ile havalimanı operasyonlara kapalıdır.



Ekiplerimiz yolcularımıza tüm gayretleri ile hizmet vermeye devam etmektedirler.



Başka meydana yönlendirilen uçak yolcularımıza ikram ve gerektiğinde otel hizmeti sunulmaktadır — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 24, 2022

Ekşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz yolcularımıza tüm gayretleri ile hizmet vermeye devam etmektedirler. Başka meydana yönlendirilen uçak yolcularımıza ikram ve gerektiğinde otel hizmeti sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kıymetli İstanbullular,



İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;



19.30’da KAPATILACAKTIR



Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/Sv8Q1K4Z8D — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Turkish Cargo tesisinin çatısı çöktü

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldi.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

AVM'lerin kapanış saati değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin kapanış saatinin değiştini duyurdu:

Yerlikaya "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

İstanbul'a giriş çıkışlar durdu



Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Anadolu tarafından İstanbul'a gidecek araçlar için Sakarya'dan itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği, Yalova'dan ise İstanbul ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durduruldu.

Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri de ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

Otogarlardaki çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.