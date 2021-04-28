Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs arasında salgın tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine giriyor.

İstanbul'da da şehirden çıkış güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Memleketlerine doğru yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

[İstanbul’dan kaçış trafiği]



Tam kapanma öncesi şehir dışına çıkmak isteyenler trafikte yoğunluk oluşturuyor. Kentte giderek artan trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı. pic.twitter.com/Z13rdJSGRs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2021

Sadece çıkış güzergahında değil ara sokaklarda da trafik arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan itibaren başlıyor. TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde her iki istikamette de yollarda araç kuyruğu oluştu.

Otobüs firmalarından ek sefer

Seyehat yasağı başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na da akın ediyor.

Bileletlerin tamamının tükenmesi üzerine otobüs firmaları ek sefer koydu.