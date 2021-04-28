İstanbul'dan kaçış sürüyor: Yoğunluk yüzde 70'in üzerinde
İstanbul'da, 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi şehir dışına çıkmak isteyenlerin trafikte oluşturduğu yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.
Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs arasında salgın tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine giriyor.
İstanbul'da da şehirden çıkış güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Memleketlerine doğru yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
[İstanbul’dan kaçış trafiği]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2021
Tam kapanma öncesi şehir dışına çıkmak isteyenler trafikte yoğunluk oluşturuyor. Kentte giderek artan trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı. pic.twitter.com/Z13rdJSGRs
Sadece çıkış güzergahında değil ara sokaklarda da trafik arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan itibaren başlıyor. TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde her iki istikamette de yollarda araç kuyruğu oluştu.
Otobüs firmalarından ek sefer
Seyehat yasağı başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na da akın ediyor.
Bileletlerin tamamının tükenmesi üzerine otobüs firmaları ek sefer koydu.
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