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Türkiye
TRT Haber 02.04.2024 16:07

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili 5 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Tunç, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çıkan yangınla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bakan Tunç, "3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili 5 gözaltı kararı

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın en alt katlarında bulunan bir eğlence mekanında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü

Yangın nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Tunç, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı
Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

3 kişilik bilirkişi ekibinin de görevlendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Tunç soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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