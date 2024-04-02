İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili 5 gözaltı kararı

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın en alt katlarında bulunan bir eğlence mekanında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Tunç, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

3 kişilik bilirkişi ekibinin de görevlendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Tunç soruşturmanın devam ettiğini belirtti.