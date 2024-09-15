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Türkiye
TRT Haber 15.09.2024 09:18

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Otoyolun İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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