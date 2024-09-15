İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Otoyolun İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.