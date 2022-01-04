Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı.
Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik Polis
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