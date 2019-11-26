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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 40 gözaltı26 Kasım 2019 Salı 07:17 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 07:57
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu istanbul emniyet müdürlüğü