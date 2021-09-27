Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyon, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 60 adrese düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti.
Operasyon sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: İstanbul Narkotik Polis Uyuşturucu
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