Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 44 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 7 ilçede gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Ataşehir merkezli 7 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
40 adreste arama yapıldı
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu narkotikSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 08:18
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