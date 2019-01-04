Pendik açıklarında Togo bandıralı ve soda yüklü bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum aktarıldı.

Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.

Ayrıca, gemide bulunan 15 mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA