Pendik Güzeyalı yanyolda, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.