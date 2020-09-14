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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Pendik'te şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Pendik Güzeyalı yanyolda, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
Etiketler: yolcu otobüsü İstanbulSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 07:04
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