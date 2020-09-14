Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Pendik'te şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplam 11 kişi yaralandı.
Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkiinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü devrildi. Detayları @trthaber muhabiri Bahar Toprak aktardı.https://t.co/h32JIj66Jx pic.twitter.com/PS8TbAaOIZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2020
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: yolcu otobüsü İstanbulSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 07:21
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