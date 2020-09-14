Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkiinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.