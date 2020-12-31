İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte alınacak yılbaşı önlemlerini açıkladı.

Salgın tedbirleri kapsamında, caddeler ve meydanlar vatandaşlara olduğu gibi turistlere de kapalı tutulacak.

Tedbirler kapsamında; Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesine, yabancı turistler de dahil olmak üzere, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00’a kadar tüm girişler sınırlandırılacak.

Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi, 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 güvenlik birimi görev yapacak.

Vali Yerlikaya, vatandaşlardan hassasiyetle bütün tedbirlere uymalarını istedi, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.