İstanbul'da 'yeni normal' denetimi: 3 işletmeye ceza kesildi
İstanbul Valiliğince "yeni normal"e uyulması konusunda her gün kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından işletmelerde denetim yapıldı. Kurallara uymayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.
39 ilçede lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan ve 24.00'te kapanması gereken iş yerlerini kontrol etti. İlçede genel olarak kurallara uyulduğu görüldü.
Beşiktaş'ta 3 işletmeye ceza
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 24.00'ten önce açık olan kafelerde "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Polis ekipleri, Beşiktaş'ta belirlenen saatten sonra faaliyetlerine devam eden 3 işletmeye cezai işlem uyguladı.
Diğer ilçelerde de jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.
Vakalar artmasına rağmen sahiller boşalmadı
Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen gençler Caddebostan Sahili'ne akın etti.
Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı.
Bazı gençler, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenmeye devam ederken, bazı gençler de virüsün geçmesi için dilek balonu uçurdu.
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