39 ilçede lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan ve 24.00'te kapanması gereken iş yerlerini kontrol etti. İlçede genel olarak kurallara uyulduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş'ta 3 işletmeye ceza

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 24.00'ten önce açık olan kafelerde "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Polis ekipleri, Beşiktaş'ta belirlenen saatten sonra faaliyetlerine devam eden 3 işletmeye cezai işlem uyguladı.

[Fotoğraf: İHA]

Diğer ilçelerde de jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.

Vakalar artmasına rağmen sahiller boşalmadı

Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen gençler Caddebostan Sahili'ne akın etti.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı gençler, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenmeye devam ederken, bazı gençler de virüsün geçmesi için dilek balonu uçurdu.

[Fotoğraf: DHA]