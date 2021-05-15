Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 sıralarında, park halindeki İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste çıktı.

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yükselen alevler, sokak üzerinden geçen elektrik hatlarına zarar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.