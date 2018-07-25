İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen suya gömüldü. Bazı araç sahipleri de araçlarında mahsur kaldı.

Metroda seferleri durdu

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak nedeniyle M1 Havalimanı-Yenikapı ve M1B Bağcılar-Yenikapı hatlarında aksaklıklar yaşanıyor.

Bayrampaşa-Yenikapı istasyonları arasında seferler, İETT otobüsleri ile gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar Bayrampaşa metro durağında inerek, buradan İETT otobüsleri ile Yenikapı'ya taşınıyor.

İSKİ ekiplerinin Bayrampaşa'da seferlerin aksamasına neden olan arızayı giderme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor.

Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA