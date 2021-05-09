İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vaka yoğunluğuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" sözlerini kullandı.

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.