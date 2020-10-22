İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B.S'nin, doğu illeri üzerinden getirdiği uyuşturucuyu, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit etti. Bir süre fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelinin Kağıthane'deki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir valizin içerisinde 26 kilo eroin ele geçirilirken, şüpheli M.B.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

