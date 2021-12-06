Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskında 39 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Esenyurt merkezli 34 adrese gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Arama yapan polislere narkotik köpeği Aspar da eşlik etti. Operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri de destek verdi.
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Narkotik Polis Uyuşturucu
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