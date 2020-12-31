Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Trafik durma noktasına geldi

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde, köprü girişlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde trafik çift taraflı yoğunlaştı.

Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 62'ye kadar arttığı görüldü.