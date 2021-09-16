Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yeni Riva Yolu'ndan Riva istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı.
Aydemir Cenefe Viyadüğü'nün refüjüne çarpıp havalanan otomobil, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü ve ardından takla atarak savruldu.
Üzerine araç düşen otomobil de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra savrulan araç, bariyerlere çarparak durdu.
Araçlarda sıkışarak ağır yaralanan 6 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cesetler de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle Kavcık istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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