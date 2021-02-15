Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yüz yüze eğitim için yeni düzenleme
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi.
İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.
Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.
Etiketler: İETT İstanbul Koronavirüs Tedbirleri Ulaşım
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