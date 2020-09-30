Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un 8 ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği açıklandı.
Etiketler: terör örgütü DEAŞ operasyon istanbul operasyonSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 02:20
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