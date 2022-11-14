Taksim'de, bombalı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Adana ve İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı..

Adana'da gözyaşları baba Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin için aktı. Baba Yusuf Meydan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevliydi. Kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmişlerdi. Terör saldırısında hayatını kaybeden baba ve kızı için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek gözyaşı döktü.

"Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar"

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Yanık, "Terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymadı bugüne kadar bundan sonra da koymayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar." diye konuştu.

İstanbul'da ise, iki ayrı cenaze töreni yapıldı. Öğretmen Arzu Özsoy ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar için Şirinevler'deki Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Oyuncu olan Baba Nurettin Uçar, kızı ve eski eşinin tabutuna sarılarak ağladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da törene katılarak ailenin acısını paylaştı. Oktay, "Kim hangi mesajı vermeye çalışıyorsa çalışsın. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir." dedi.

Adem ve eşi Mukaddes Topkara için ise, İstanbul'daki Ayazağa Camiinde cenaze namazı kılındı. Adem Topkara 40, eşi 27 yaşındaydı. 2,5 yaşındaki kızları Eliz İlay ile 7 aylık oğulları Yağız hem yetim hem öksüz kaldı. Cenaze namazının ardından, Topkara çiftçinin naaşları Yeni Ayazağa mezarlığında yan yana toprağa verildi. Törene yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.