Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA-DHA
İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale ediyor.
Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
3 kişi yaralandı
İlk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
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