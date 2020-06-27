Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale ediyor.

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

3 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]