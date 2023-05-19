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Türkiye
TRT Haber 19.05.2023 00:13

İstanbul'da tanker yangını

Marmara Denizi'nde Panama bandıralı bir gemide yangın çıktı. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri yangına müdahale ediyor

İstanbul'da tanker yangını

Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.


Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi. 

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