Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.

İstanbul'da tanker yangını.



İstanbul Küçükçekmece açıklarında ATA VOYAGER isimli gemide çıkan yangına, Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri müdahale ediyor. https://t.co/j2jfPy7IYY pic.twitter.com/yWQZwMHKJF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2023

Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.