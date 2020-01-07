Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca İETT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan 251 Pendik-Mecidiyeköy ve 252 Kartal- Mecidiyeköy/Şişli hatlarındaki seferler de 19.50 itibarıyla iptal edildi.

Kaynak: AA