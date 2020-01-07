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İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar07 Ocak 2020 Salı 00:25 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 00:29
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ayrıca İETT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan 251 Pendik-Mecidiyeköy ve 252 Kartal- Mecidiyeköy/Şişli hatlarındaki seferler de 19.50 itibarıyla iptal edildi.
Kaynak: AA