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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor29 Kasım 2019 Cuma 09:30 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 09:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilmişti.
Kaynak: İHA, TRT Haber
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