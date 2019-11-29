İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilmişti.

Kaynak: İHA, TRT Haber