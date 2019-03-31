31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi 17.00’da tamamlandı.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı İstanbul’da 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayımlara geçildi.

İlk gelen verilere göre son durum şöyle:

İstanbul’da açılan sandık oranı: Yüzde 80,46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım: Yüzde 50,12

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,33

Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar: Yüzde 1,25

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Kaynak: TRT Haber