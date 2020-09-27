Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili oluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesi'nin batısı için yapılan uyarının ardından gece saatlerine fırtına etkisini gösterdi. Ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak da etkili oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı.
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