İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanaktan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiği görüldü.

Bakırköy sahil yolu trafiğe kapandı

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Vapur seferleri iptal edildi

Kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri de iptal edildi.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Tramvay seferi durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Eminönü'ndeki bir alt geçit de su altında kaldı. Alt geçitte bulunan çarşı su altında kaldı.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Kapalıçarşı'yı su bastı

Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı, dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Kara ile deniz birleşti

Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Eminönü alt geçidini su bastı, Üsküdar'da yol çöktü. Şehirdeki son durumu @trthaber muhabiri Dilruba Amil aktardı.https://t.co/WB9StCNvXF pic.twitter.com/MctGZDL0dw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2019

Çok sayıda araç su altında kalırken, vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İptal olan diğer seferler

Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ve kesintisiz yapıldığı aktarıldı.

Şehir Hatları da 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Saat 14.00 itibarıyla seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Metrekareye 113 kilogram yağış düştü

Fatih ve Eminönü'nde metrekayeye 113 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA, DHA, İHA, TRT Haber